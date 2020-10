Finale Emilia e la disputa su Palazzo Pirani, l’edificio che non si sa cosa diventerà

FINALE EMILIA – Una nota della Sinistra Civica sulla questione aperta di Palazzo Pirani. La riportiamo in forma integrale:

Nell’ultimo consiglio comunale si è discusso di Palazzi Pirani a proposito del riequilibrio di bilancio che prevedeva, tra le altre cose, la revoca di un finanziamento governativo di 90mila € perché il Comune non è stato in grado di assegnare i lavori per la messa in sicurezza dell’ex biblioteca entro la data del 15 settembre. (Il finanziamento era stato assegnato ai Comuni gennaio, ma solo l’11 agosto la giunta approva il progetto definitivo per un intervento su Palazzo Pirani, ora da effettuare con fondi del comune).

Ho chiesto al sindaco perché era stato scelto Palazzo Pirani per questo intervento e a quale funzione era destinato, e la risposta è stata che Palazzo Pirani dovrà diventare sede per le associazioni locali. Parliamo dello stesso immobile che nel Documento Unico di Programmazione approvato in febbraio dal Consiglio comunale è invece destinato a diventare sede distaccata delle scuole superiori.

Quando diciamo che questa giunta non ha un progetto di città attorno al quale orientare la ricostruzione pubblica, parliamo di queste proposte estemporanee scritte su documenti ufficiali pronti ad essere smentiti 6 mesi dopo dai loro stessi redattori. Proposte che non vedranno mai la luce per la grave difficoltà in cui si trova la struttura tecnica e politica dell’assessorato ai lavori pubblici.

Vale giusto la pena ricordare che un edificio agibile e destinato a sede di associazioni il comune ce l’ha, ed è la ex scuola media che incomprensibilmente la giunta vuole demolire.