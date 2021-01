L’auto esce fuori strada e cade nel fossato, madre e figlia ferite a Finale Emilia

FINALE EMILIA- Domenica mattina verso le ore 10:00 i carabinieri della stazione di San Martino in Spino, personale dei vigili del fuoco e del 118 sono intervenuti a Finale Emilia, via Argine sinistro del Panaro, ove era stata segnalata un’autovettura fuoristrada.

Il veicolo, una Lancia Y ,era scivolata lungo una scarpata finendo la corsa In un fossato pieno di arbusti. Il veicolo era condotto da una 62 enne di Finale Emilia con a bordo la figlia 43enne. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.

Le due donne sono state trasportate in ospedale con alcune contusioni.

