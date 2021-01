Mirandola, il futuro sempre più incerto dell’ospedale: Muzzarelli, “Dopo il Covid, capiremo cosa farne”

MIRANDOLA – Quale futuro per il Santa Maria Bianca? La domanda vale un “milione di dollari” e tocca nel vivo una comunità intera. L’ospedale di Mirandola, unico nosocomio della Bassa sopravvissuto alla riorganizzazione sanitaria degli anni Novanta, è oggi oggetto di forte dispute fra chi vorrebbe riqualificarlo e coloro che invece vi vedono un’ulteriore tappa di un più generale riassesto della medicina locale. Fatto sta, che lo scontro fra le due parti, la prima animata da tanti cittadini e comitati, la seconda incarnata dai decisori politici, si fa sempre più acceso e il futuro dell’ospedale resta drammaticamente incerto. A tentare di fare chiarezza, è intervenuta la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, riunitasi negli scorsi giorni: presenti i rappresentanti di diverse associazioni locali: Mirandola a quattro mani, Salviamo Ospedale della Bassa, La Nostra Mirandola ONLUS, AVO, AMO nove comuni, ANT, ASDAM e AUSER. A interloquire con le associazioni presenti, l’assessore provinciale alla Sanità, nonché sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli e Antonio Brambilla, direttore generale dell’Azienda USL.

Chiara la posizione degli esponenti del volontariato locale, che hanno incalzato i responsabili provinciali circa i temi bollenti del momento: dal ripristino dei reparti di chirurgia, cardiologia e ortopedia (oggi messi in stand-by a causa dell’emergenza Covid), fino alla nomina dei primari mancanti, passando naturalmente per la costruzione delle super discusse “case della salute”. Nella propria relazione introduttiva, ra cui Ubaldo Chiarotti del comitato “Salviamo l’ospedale della Bassa” ha speso parole al vetriolo nei confronti della governance locale, rea di aver trascurato l’Area Nord, a vantaggio del Sassolese e del Carpigiano:

Vogliamo parlare del PAL 2011, con il declassamento dell’ospedale di Mirandola, a tutto favore di Sassuolo e Carpi? Vogliamo discutere del depotenziamento, successivo al terremoto, del Santa Maria Bianca e al tentativo di trasformare il nostro ospedale in un poliambulatorio? Qual è un altro angolo del mondo dove si è agito tanto duramente contro una popolazione già pesantemente colpita dal terremoto? Dispiace doverlo dire, ma questo è quello che noi cittadini sentiamo sulla pelle. E’ stata promessa una sostanziale pari dignità fra gli ospedali di Mirandola e Carpi, ma al Ramazzini ci sono ben dieci sale operatorie, mentre da noi solo due. La Bassa ha dato, ma, in cambio, non ha ricevuto nulla, le è stato solamente tolto.

Netta anche la posizione di Sergio Penitenti, storico medico condotto della città pichense che ha rinfacciato a Muzzarelli la mancata ottemperanza delle promesse elettorali:

Secondo la politica, è dal 2012 che l’ospedale di Mirandola viene potenziato e rinforzato: se fosse davvero così, saremmo sulla luna. Dal terremoto ad oggi, sono state fatte molte promesse, ma in soldoni si è fatto molto poco: il problema vero che dobbiamo porci, è circa il destino del nostro ospedale una volta superata l’emergenza Covid. Nella campagna elettorale, ci hanno assicurato un ospedale di pari livello, articolato su due sedi. Ma questo non è fattibile: occorre invece realizzare una struttura unica, capace di ospitare quasi quattrocento letti. Fra dieci anni, sarà impensabile avere una cardiologia a Carpi e una a Mirandola, distanziate di soli venti chilometri. E’ una follia nei costi. Dateci un ponte a due arcate che ci consenta di attraversare il Secchia in tempo di piene, migliorate la viabilità. Ripensiamo tutti insieme al futuro della sanità locale.

Poi è intervenuta Anna Draghetti per l’associazione ASDAM chiedendo se possibile avere per le persone con disturbi cognitivi un ingresso al P.S. dove il famigliare non debba tenere stretto l’anziano o non sapere come gestirlo perché non hanno le condizioni per poter stare lì.

C’è stato l’intervenuto anche di Paolo Baraldi dell’associazione Mirandola a quattro mani che ha evidenziato che la riunione andava fatta in un momento più tranquillo considerando l’emergenza Covid, mette a conoscenza dei presenti all’incontro pubblico di aver ricevuto una risposta da parte della regione Emilia-Romagna dopo accesso civico generalizzato datato 18 giugno 2020 in risposta al quesito se l’spedale di Mirandola una volta terminata la situazione covid 19 veniva trasformato in Os.Co oppure in ospedale di primo livello, uguale quindi all’ospedale di Carpi, la Regione ha comunicato unicamente per quanto riguarda l’Os.Co mentre la decantata trasformazione in ospedale di primo livello non ha risposto. Non contento di questa risposta perché incompleta, ha inviato la stessa identica domanda se l’ospedale di Mirandola una volta terminata la situazione Covid 19 sarebbe stato trasformato in OS.CO oppure in ospedale di primo livello, quindi ha rivolto tre domande al presidente CTSS Muzzarelli: 1. se gli poteva spiegare l’ordine del giorno della CTSS del 22 Luglio che il Presidente ha presentato dove a pag. 4 c’è scritto “l’organizzazione ospedaliera deve tener conto delle decisioni assunte dalla Regione per costituzione azienda universitaria ospedaliera e della delibera giunta regionale 10 dicembre 2015 (riorganizzazione della rete ospedaliera), in particolare nell’area nord con due strutture di pari livello”. Incuriosito, Baraldi racconta di essere andato a cercare e a controllare la legge di cui deve tener conto questo punto, e a pag. 9 in un riquadro in grassetto c’è scritto che “la classificazione delle strutture non rappresenta pertanto uno degli obiettivi della riorganizzazione della rete ospedaliera della regione Emilia Romagna”. Questa è una cosa molto importante, ha osservato il mirandolese, perchè i due documenti sono in conflitto, e di conseguenza il punto dell’ordine del giorno della CTSS, viene annullato dalla legge regionale. 2. Come seconda cosa ha chiesto informazioni nella delibera della CTSS n°8 del 28 Ottobre, dove vengono richiamati gli atti della CTSS n°15 e n°16 del 24/09/2019, non è presente nessun intervento per la realizzazione dell’ospedale di primo livello a Mirandola, anzi, per l’area nord parla solo della costruzione del nuovo ospedale di Carpi. 3. Terza ed ultima domanda, riguarda il punto nascita e precisamente la deroga che è scaduta a Gennaio di quest’anno, Baraldi ha fatto la richiesta alla regione per poterla visionare e di conseguenza avere la garanzia della deroga, la regione gli ha risposto che non c’è nessuna deroga, quindi il nostro punto nascita da un momento all’altro potrebbe chiudere. Baraldi ha fornito un ulteriore dato al 15 novembre 2020 i parti registrati nell’ospedale di Mirandola sono stati 360. I toni decisi dei comitati hanno suscitato la brusca reazione di Muzzarelli.

Il primo cittadino di Modena ha rivendicato la coerenza della propria azione politica, specificando come, al momento, il Santa Maria Bianca costituisca un presidio fondamentale nella lotta al Covid.

Ho ascoltato con la dovuta attenzione questi interventi, che però giudico molto offensivi. Abbiamo confermato questo incontro per valutare le ragioni delle associazioni: debbo dire che, se le ragioni sono queste, io sono molto preoccupato. In questi mesi, stiamo lavorando alacremente per garantire a tutti i cittadini una sanità efficiente, quanto più possibile vicina alle persone. L’ospedale di Mirandola c’è e ci sarà. Tuttavia, finito il Covid, abbiamo chiesto al Dottor Brambilla di fare il giro nei distretti, per aggiornare il piano di prospettiva concordato con la Regione: in effetti, il direttore generale ci ha testimoniato di una sanità le cui esigenze stanno mutando, in termini organizzativi e tecnologici. L’aumento dell’aspettativa di vita, il calo della popolazione, ci pongono dinnanzi a sfide nuove: in questo senso, abbiamo pianificato e programmato una strategia, che andrà a rafforzarsi con la fine della pandemia. Noi vogliamo dare risposte chiare alle esigenze di un territorio, integrandolo con un sistema: ci sono complessità che dobbiamo tenere insieme, non è facile.

Il Presidente della CTSS Giancarlo Muzzarelli e il direttore generale dell’AUSL dott. Antonio Brambilla, hanno dichiarato testualmente che due ospedali fotocopia non ci saranno mai.

