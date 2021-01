San Felice, si dimette la consigliera di “Insieme per San Felice” a Maria Cristina Remondi

“Ringrazio il Consiglio Comunale, le tante persone che mi hanno dato fiducia alle scorse elezioni comunali e il capogruppo di Insieme per San Felice Alessandro Fortini per la fiducia accordatami e per la preziosa opportunità di dare il mio contributo al servizio dei nostri concittadini. Lascio con l’auspicio che il dibattito pubblico e il lavoro svolto a servizio della nostra comunità possa proseguire in maniera fruttuosa e costruttiva per il bene di San Felice sul Panaro, tra l’altro in un momento così complesso per la nostra comunità. Desidero inoltre ringraziare i miei colleghi Andrea Balboni, Margherita Novi e Valentina Balboni e fare un grande in bocca al lupo a chi mi sostituirà in questo ruolo”.