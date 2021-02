Camposanto, un nuovo canale WhatsApp per il Comune

CAMPOSANTO – L’Amministrazione Comunale dal 1 febbraio è su WhatsApp:

Per collegarsi al comune di Camposanto basterà salvare il numero 053580907 e inviare un messaggio WhatsApp con la parola ‘iscrivimi’.

Sarete inseriti in una lista per ricevere in tempo reale tutte le informazioni del vostro comune.

Il vostro numero non risulterà per nessun motivo visibile agli altri utenti.

Potrete cancellarvi in qualsiasi momento inviando allo stesso numero un messaggio con la parola ‘cancellami’.