Data Center Modena, consigliere Barcaiuolo (Fdi): “A che punto sono i lavori?”

A che punto sono i lavori per la realizzazione del Data Center di Modena? A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere Michele Barcaiuolo (Fdi), che ricorda come la struttura sia stata inaugurata all’inizio del 2020 dal presidente della Regione con in videocollegamento da Roma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Ma, avverte Barcaiuolo, “da un sopralluogo effettuato da un giornalista il 1° febbraio scorso emerge un’amara verità: dal taglio del nastro in pompa magna nei locali, praticamente vuoti, nulla è cambiato, tanto che l’area di accesso è ancora un cantiere e la struttura è chiusa”. Da qui l’atto ispettivo per sapere come la Giunta “risponda alle accuse, fondate e testimoniate da foto e video, di aver inaugurato ‘una scatola vuota’ per meri fini propagandistici e se intenda sollecitare il Comune di Modena affinché i lavori riprendano e finiscano, in modo da garantire alla città quel ‘cuore tecnologico che consoliderà e renderà più efficiente la rete locale dell’Ict, andando a sostituire i Ced di enti pubblici e soggetti privati, migliorandone qualità e sicurezza’” come viene definito dagli stessi promotori”.

