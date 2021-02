Dentix: l’Adiconsum vince il ricorso, le rate dei finanziamenti vanno rimborsate

“Da tempo sosteniamo il diritto degli ex pazienti Dentix a essere liberati dai finanziamenti e rimborsati delle somme inutilmente versate. Ci auguriamo che questa pronuncia dell’Arbitro Bancario e Finanziario porti a un’accelerazione anche per i tanti che, in balia delle pratiche scorrette e dilatorie messe in atto dalle finanziarie. Sono ancora in attesa di riacquisire la disponibilità economica che permetta loro di rivolgersi a un altro professionista di fiducia ” – conclude la responsabile di Adiconsum Cisl Emilia Centrale.