L’andamento del trend immobiliare e l’impatto del Covid-19 sul mercato

MODENA- Caseinvendita360.com ha analizzato l’andamento del trend immobiliare e delle vendite degli immobili nel nostro paese, realizzando una panoramica sulle provincie italiane che hanno visto un aumento del prezzo di vendita degli immobili, ma anche un ribasso.

La legge della domanda e offerta, i volumi di compravendita e l’andamento generale dei prezzi sono i fattori principali che influenzano l’andamento del mercato immobiliare.

Per quanto riguarda il mese di febbraio 2021, lo studio rivela un aumento dei prezzi delle case in specifiche province dal Nord al Sud Italia.

Nelle province settentrionali, prendendo in considerazione proprietà immobiliari di 50 metri quadrati, si può notare un +6,54% a Belluno con un prezzo medio di 70.241 euro e +4,16% a Milano con un costo di 216.521 euro. Nel centro Italia invece le più alte percentuali d’aumento dei prezzi si sono evidenziate nella provincia diIsernia (+8,94% prezzo medio 51.626 euro); Pescara (+6,34/ prezzo 97.195 euro); Perugia (+4,80% prezzo 65.752 euro); Macerata (+4,79% prezzo 65,745 euro); Oristano (+3,72% prezzo 71.264 euro). Infine, per quanto riguarda le regioni del Sud Italia bisogna fare particolare attenzione alla Campania che vede sia Napoli (+4,26% prezzo 136.908 euro) sia Caserta (+3,66% prezzo 79.926 euro) con un aumento dei prezzi per immobili di circa 50 metri quadrati.

La crisi da Covid-19 ha avuto senza dubbio il suo impatto sul mercato immobiliare, soprattutto in alcune province. La crisi economica e lavorativa e la conseguente difficoltà per le persone ad accedere a un mutuo si sono aggiunti a fattori più comuni come la minor domanda e gli investimenti sul lungo periodo. L’insieme di questi fattori ha comportato una flessione dei prezzi.

L’analisi ha rivelato che nelle province dell’Italia settentrionale, considerando sempre un costo medio per appartamenti di circa 50 metri quadrati, il trend di prezzo è in discesa rispetto a febbraio 2020. Cuneo segna un -7,38% e ha un costo di 90.789 euro; Bologna -2,39% e un prezzo medio di 154.380 euro; Genova -1,72% e un costo medio di 84.509 euro. Per quanto riguarda le province del centro Italia invece troviamo una forte diminuzione della percentuale dei prezzi ad Ancona che segna un -6,70% con un costo medio di 79.703 euro; Latina con una riduzione di -2,53% e un costo medio di 91.503 euro; Sassari segna invece un -5,50% e un prezzo medio di 57.664 euro. Infine, le province del Sud Italia che hanno evidenziato un trend in discesa dei prezzi medi per le abitazioni in vendita sono: Ragusa (-2,53% costo medio di 57.664 euro); Agrigento (-1,92% prezzo medio 50.854 euro); Siracusa (-1,92% prezzo medio di 56.047 euro).

L’andamento dei prezzi delle case in tutta l’Italia a febbraio 2021 vede un andamento rialzista soprattutto in alcune regioni del Nord Italia, mentre ci sono forti discese di prezzo in alcune regioni del Sud Italia.

In alcune regioni il mercato immobiliare ha visto una diminuzione dei prezzi anche a fronte della scelta di aumentare i risparmi dato il periodo d’incertezza che si sta vivendo. Questo naturalmente, non ha inciso in tutta Italia, in quanto si può vedere come alcune regioni prima fra tutte il Friuli-Venezia Giulia abbiano riscontrato un forte aumento dei prezzi.

Le altre regioni invece vedono prezzi in rialzo e in ribasso ma con percentuali meno importanti rispetto a quelle segnalate per la Basilicata e il Friuli Venezia Giulia.

Nello specifico, nelle regioni settentrionali possiamo evidenziare il +4,16% della Lombardia con un prezzo di 216.521 euro, il +0,15% del Piemonte con un prezzo medio di 91.999 euro; il +0,68% della Toscana con un prezzo medio di 138.465 euro; Valle d’Aosta con un +0,65% e un prezzo medio di 111.971 euro; Trentino Alto Adige con un +0,39% e un prezzo di 137.542 euro. Ci sono anche alcune regioni del Nord Italia con un andamento negativo come: Emiliano Romagna con un -0,82% e un prezzo medio di 76.874 euro; Liguria con un -1,72% e un prezzo in media di 84.509 euro; Veneto con un -0.98% e un prezzo pari a 55.786 euro. Il centro Italia vede un’importante diminuzione del prezzo delle case soprattutto nelle Marche, dove è stato segnato un -6,70% con un costo medio di 79,703 euro. La Sardegna con un -0,95% e un prezzo di circa 106.756 euro; Invece, un incremento lieve si è denotato a febbraio 2021 in Umbria con un +0,70% e un prezzo medio di 63.411 euro e nel Molise che segna un +3,57 euro e un prezzo medio di 62,688 euro. Infine, nelle regioni del Sud Italia il trend negativo si denota principalmente in Calabria con un -2,08% e un costo di 44,113 euro per unità immobiliare, in Campania con il -0,28% . Invece per la Puglia si vede un lieve incremento di prezzo dello 0,67% con un costo medio di 98.578 euro e in Sicilia con un aumento dell’1,06% e un costo medio di 68.128 euro.

