L’importanza dei vaccini anti-Covid: ne parla Unimore con lo scienziato Antonio Cassone

MODENA- Mai come in questo momento storico è necessario riflettere sull’importanza dei vaccini e in particolare sui vaccini che si stanno realizzando per arginare il fenomeno pandemico dettato dal COVID19.

Tutto il mondo scientifico sta osservando con estrema attenzione la velocissima elaborazione di ricerca e produzione dei vaccini per la SARS-CoV-2: basti pensare al prodotto di Pfizer, a quello russo Sputnik, a quello statunitense di Moderna e a quello di AstraZeneca.

In un comunicato stampa l’Università di Modena e Reggio Emilia annuncia un appuntamento dedicato al tema organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia di Unimore al quale prenderà parte il professore Antonio Cassone del Polo d’Innovazione Genomica, Genetica e Biologia di Siena, un esperto di fama internazionale nel campo della Microbiologia Medica e della Vaccinologia.

L’appuntamento è atteso per martedì 23 febbraio 2021 alle ore 15.00 sulla piattaforma Meet all’indirizzo meet.google.com/baq-onhi-qza: sarà introdotto e moderato dalla professoressa Elisabetta Blasi, direttrice della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia e dalla professoressa Eva Pericolini.

Il seminario è aperto a tutto il personale Unimore.

“È per noi un piacere, oltre che un onore, poter condividere con il professore Antonio Cassone un momento di riflessione su un tema così pressante e complesso come l’emergenza sanitaria scatenata da SARS-CoV-2 e la tanto dibattuta quanto innegabile rilevanza dei vaccini. Il professor Cassone – afferma la professoressa Elisabetta Blasi di Unimore – rappresenta un maestro indiscusso nel campo della Microbiologia Medica e un riferimento prezioso soprattutto nel settore della Vaccinologia. Oltre a essere uno scienziato di fama internazionale, il professor Cassone ha sempre dimostrato un grande carisma, una particolare capacità di coinvolgere gli altri e trasmettere, soprattutto ai giovani, il fascino della ricerca. Per questo, abbiamo voluto questo evento nell’ambito delle attività formative della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia. Nell’impossibilità di incontrarci personalmente, avremo – tramite piattaforma Meet – l’opportunità di ascoltarlo e di discutere con lui alcuni degli aspetti più attuali e delicati che caratterizzano la pandemia COVID19. Ringrazio anticipatamente il professor Cassone per aver accettato il nostro invito e tutti voi che vorrete partecipare all’evento”.

“Mi associo alla professoressa Blasi nel ringraziare il nostro oratore, il professore Antonio Cassone, che ci guiderà alla scoperta del complicato mondo dei vaccini anti-COVID-19. Cassone – afferma la professoressa Eva Pericolini di Unimore – si occupa da anni di numerosi aspetti di Salute Pubblica ed è da sempre particolarmente impegnato nel divulgare una corretta informazione scientifica sui vaccini. Come scienziato è attivamente coinvolto nella generazione di nuovi vaccini. In questo campo d’azione ho avuto il piacere e l’onore di essere parte del suo gruppo di ricerca e contribuire ai suoi studi riguardanti possibili candidati vaccini antifungini nel periodo 2012-2016. Il professor Cassone è inoltre attualmente coinvolto nel divulgare una corretta informazione scientifica sui vaccini anti-COVID-19 e a questo fine collabora attivamente con La Repubblica Salute. Questo seminario-evento promosso dalla Scuola di Specializzazione di Microbiologia e Virologia sarà quindi un importante momento di approfondimento per tutta la nostra comunità Accademica”.

“Partendo dai dati aggiornati sulla pandemia COVID-19,- afferma il professore Antonio Cassone già docente a La Sapienza di Roma – il seminario tratterà sinteticamente e in sequenza logica le caratteristiche del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, della patogenesi e sindrome clinica che esso provoca e le importanti differenze con il primo agente della SARS sia in termini biologico-molecolari che epidemiologici. Sarà quindi presentata e discussa analiticamente, la generazione dei vaccini anti-COVID-19, il loro differente profilo di efficacia e sicurezza e il loro ruolo nel controllo (e se possibile nell’ eliminazione della malattia) attraverso le diverse politiche vaccinali, con particolare riguardo alle vaccinazioni nel nostro Paese”.

Antonio Cassone è un esperto di riconosciuta fama internazionale nel campo della Microbiologia Medica e Vaccinologia. Ha pubblicato più di 300 lavori in importanti riviste internazionali, due libri sui vaccini e possiede 5 brevetti su vaccini e immunoterapeutici. Tra i numerosi incarichi Accademici e servizi prestati alla Sanità Pubblica, il professore Antonio Cassone è stato Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’ISS e full professor presso le Facoltà di Medicina dell’Università di Roma “Sapienza” e dell’Università di Perugia. È stato Visiting Scientist presso l’Università di Cambridge (Regno Unito) e Visiting Professor presso l’Imperial College di Londra (Regno Unito).

Tra i numerosi riconoscimenti ha ricevuto nel 2013 la Medaglia d’oro dal Ministero Italiano della Salute e nel 2017 il Joseph Hologic Public Health Award dell’American Society of Microbiology per l’eccellenza nella ricerca e nel servizio alla salute pubblica. È membro dell’American Academy of Microbiology.