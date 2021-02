Nel 2020 tremila prelievi per Avis Mirandola: record assoluto negli ultimi dieci anni

MIRANDOLA- Un 2020 da record per Avis Mirandola: nell’anno più buio e difficile del dopoguerra, nel pieno di una pandemia senza precedenti, i donatori mirandolesi hanno assicurato, comunque e sempre, ben 3030 prelievi. Un record assoluto degli ultimi dieci anni con un incremento netto di 97 sacche rispetto al 2019.

Paure e incertezze non solo non hanno impedito agli oltre 1370 soci della sezione di confermarsi nel migliore dei modi ai vertici provinciali e regionali per numero di donazioni, ma hanno saputo aggiungere generosità e senso civico al loro impegno raggiungendo traguardi senza precedenti.

Le sacche di sangue intero raccolte sono state 1.278, quelle di plasma 1.752, per un totale di 3030. A queste vanno poi aggiunte 54 sacche da donatori del vicino territorio mantovano che, in convenzione con Avis Mantova, fruiscono dei servizi della sezione di mirandolese.

Non meno significativo il dato 2020 dei nuovi donatori: 119 con una presenza, tra questi, del 69% di ragazzi e ragazze al di sotto dei 20 anni. In costante crescita la presenza di donatori extracomunitari – donne e uomini – le cui adesioni negli ultimi tre anni hanno superato il traguardo dei 100 soci attivi.

Nel pieno rispetto di tutte le norme sanitarie dettate dal Covid 19, il 2020 di Avis Mirandola non ha conosciuto soste anche sul fronte delle tutele sanitarie per tutti i soci donatori. Coordinati dal direttore sanitario, il dottore Tito Casoni, i medici della sezione hanno assicurato 675 visite con relativi esami ed E.C.G. per altrettanti donatori.

Particolarmente soddisfatto del consuntivo 2020, Fabio Vitali, presidente della Sezione dal 2018: “Siamo andati oltre ogni nostra più rosea aspettativa. Donatori, personale sanitario e volontari hanno saputo affrontare la pandemia con rinnovato senso civico, convinti che questa difficile fase può essere superata solo insieme, rilanciando valori e comportamenti di solidarietà, condivisione e di vicinanza al prossimo, a cominciare dal dono del sangue”.