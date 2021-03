Convegno Unimore: si parla di beni confiscati alla criminalità mafiosa

MODENA- A Unimore si parla di beni confiscati alla criminalità mafiosa e corruttiva. L’iniziativa è stata organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza e del corso di Diritto Amministrativo e la collaborazione del CRID di Unimore, di Libera, del Centro Studi Legalità e del Comune di Modena.

Il convegno dal titolo “Il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità mafiosa e corruttiva”, potrà essere seguito in diretta streaming sulla piattaforma Google Meet all’indirizzo https://meet.google.com/cee-mcjb-fpg e si svolgerà venerdì 12 marzo a partire dalle ore 15.

Il Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore e il corso di Diritto Amministrativo di Unimore in collaborazione col CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità e Libera, il Centro Studi Legalità e il Comune di Modena organizzano una videoconferenza che pone l’accento su un tema, purtroppo, sempre molto attuale in Italia che riguarda i beni confiscati alle mafie e alla criminalità organizzata.

Dopo i saluti istituzionali del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il professore Elio Tavilla, e della professoressa Maria Paola Guerra, docente di Diritto Amministrativo a Unimore, toccherà a Davide Pati (dell’Ufficio Presidenza di Libera e responsabile settore beni confiscati) introdurre l’incontro con una relazione su ”La “conquista” della legge e l’impegno associativo per la promozione del riutilizzo sociale dei beni confiscati”.

Seguiranno, poi, gli interventi di Francesco Menditto, procuratore della Repubblica di Tivoli e componente del Consiglio direttivo dell’ANBSC, che parlerà de “La legge: bilancio e prospettive”, mentre Valentina Fiore del Consorzio Libera Terra Mediterraneo si soffermerà su “Le cooperative sociali per la gestione dei beni confiscati e sequestrati”.

L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, sarà coordinato da Vincenza Rando, vice presidente di Libera, associazione che da anni intrattiene rapporti di collaborazione col CRID.

“È per me motivo di grande soddisfazione che, nell’ambito delle attività del nostro Dipartimento, – commenta il professore Elio Tavilla – sia stato organizzato questo momento di studio e di dibattito particolarmente interessante e dall’alta valenza scientifica. La questione del riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità mafiosa e corruttiva è argomento relativamente nuovo ma deve rappresentare comunque un caposaldo nella formazione del giurista di oggi. Sono convinto che presenze così prestigiose, come quelle che prenderanno la parola nel corso dei lavori, riusciranno ad accendere un faro importante in un’ottica di maggiore consapevolezza, non solo della questione giuridica in sé ma anche e soprattutto delle realtà che quotidianamente si battono perché la legalità non resti solo una parola vuota ma accompagni realmente le nostre azioni“.

“A 25 anni dalla sua introduzione, – afferma la professoressa Maria Paola Guerra di Unimore – il seminario s’incentra sul riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 109. L’obiettivo è di sviluppare, con l’aiuto di testimoni ed esperti di particolare autorevolezza, una riflessione a tutto campo su questo fondamentale strumento di contrasto nei confronti delle organizzazioni mafiose. Se ne sottolineerà la forte valenza simbolica, per il valore di “restituzione” alle collettività territoriali vulnerate dall’infiltrazione mafiosa di beni illecitamente acquisiti dalle organizzazioni criminali, soffermandosi sulle esperienze virtuose ma anche sulle difficoltà incontrate nell’ampio arco temporale della sua applicazione, per illuminarne le prospettive”.

La registrazione del convegno sarà visibile all’indirizzo https://youtube.com/channel/UCfD9FjGaABKqwwz8MprpjWA