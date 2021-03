Impatto psicologico della pandemia sui giovani: Europa Verde chiede misure di sostegno

MODENA- Il Gruppo Europa Verde ha presentato martedì 9 marzo in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna un’interrogazione alla Giunta per chiedere aggiornamenti e il potenziamento del monitoraggio degli effetti psicologici della pandemia sui giovani e l’attivazione di misure di sostegno.

Le richieste poste alla Giunta dalla consigliera Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde e vice presidentessa dell’Assemblea regionale si sono concentrate, in particolare, sull’attivazione di un monitoraggio sull’andamento delle varie manifestazioni del disagio che la pandemia e la DAD sembrano aver innescato e aggravato: dalla sindrome Hikikomori alla dipendenza dall’alcol, ai disturbi dell’alimentazione, fino a ricercare se si stia registrando anche un aumento delle tossicodipendenze.

Zamboni ha inoltre sollecitato a incentrare il nuovo Piano triennale per l’adolescenza sulle misure da adottare per affrontare i danni psicologici e sociali di cui sono vittime gli adolescenti a seguito dell’isolamento sociale e scolastico. Infine, ha chiesto di programmare forme di sostegno psicologico ai giovani sia a scuola in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale sia presso le Case della Salute.

“Anche in Emilia-Romagna adolescenti e giovani rischiano di pagare un prezzo salato a causa della pandemia. Per questo ho ritenuto urgente sollecitare la Regione a mettere in campo azioni continuative per monitorare le loro manifestazioni di disagio psicologico a seguito delle restrizioni anti-pandemia e a supportarli nell’affrontare questa fase che potrebbe avere un impatto negativo sul loro sviluppo futuro. Europa Verde chiede anche un piano di comunicazione che informi e incoraggi i giovani ad utilizzare i servizi sociali e di supporto psicologico già attivi sul territorio”- spiega la consigliera.