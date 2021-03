Novi, il brand di moda Peserico aprirà uno stabilimento che darà lavoro a 25 persone

NOVI DI MODENA – Il brand si moda veneto, con sede a Cornedo Vicentino, Peserico, aprirà a Novi di Modena un nuovo stabilimento da 2.500 metri quadrati che, a pieno regime, dovrebbe dare lavoro a 25 persone. La decisione è arrivata in un momento di difficoltà per il settore, ma, come si legge sulla “Gazzetta di Modena”, il marchio veneto ha voluto puntare sull’esperienza delle maestranze della zona nel settore della maglieria. Lo stabilimento sarà diviso in due parti: una si occuperà della fase produzione, mentre l’altra di quella della tessitura. Saranno, inoltre, presenti 22 macchine rettilinee, dal costo globale di circa due milioni di euro

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017