Spacciava sostanze stupefacenti, arrestato 21enne

MODENA – I Carabinieri della compagnia di Modena principale hanno fermato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino tunisino ventunenne, già noto alle forze di polizia. Il giovane è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, una di eroina e una di hashish. Il controllo dei Carabinieri è avvenuto nel primo pomeriggio nel parco Novi Sad, a Modena.

