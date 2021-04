Gioie della tavola e passione per l’ospitalità: a San Felice riapre la Locanda della Fiorina. Con un’occhio alla Ciclovia del Sole

SAN FELICE- Con l’arrivo della bella stagione è arrivata finalmente la notizia che tutto il Paese stava aspettando: ancora qualche giorno e quasi tutto lo Stivale tornerà in zona gialla con la riapertura di bar e ristoranti.

Il 26 aprile anche la Locanda della Fiorina riapre i battenti e i proprietari, Marco e Paola, sono pronti ad accogliere di nuovo – in tutta sicurezza – i loro clienti: con le storiche ricette di “mamma Fiorina” e un nuovo spazio all’esterno pronto per pranzare o cenare en plein air. E, già come si fa per le squadre sportive che qui trovano ristoro prima e dopo le partite, sono a disposizione i menu su misura per chi fa tanto movimento, come ad esempio tutti i cicloturisti della neonata Ciclovia del Sole, che passa proprio da qui.

Per rispettare scrupolosamente le norme senza rinunciare a troppi coperti, la Locanda ha creato un dehors bioclimatico: fresco d’estate grazie a un sistema di ventilazione e caldo per la stagione invernale con pompe di calore e stufa in pellet. Da lunedì sarà aperto al pubblico, oltre a coloro che hanno una camera nella locanda.

A 3 chilometri da San Felice, 4 da Mirandola e 10 da Finale Emilia, alla Locanda da Fiorina vanno in scena i sapori più autentici del territorio modenese: maccherone al pettine delle valli mirandolesi con ragù di costine, sfogliata di Finale con anicione, tortellone di zucca col pesto del salame di San Felice e bensone di Nonantola.

Una miscela sapori, tradizioni e colori (tutto rigorosamente Made in Bassa) per un viaggio gastronomico tra i prodotti di eccellenza.

“Abbiamo la fortuna di vivere in una provincia dove la materia prima è di grande eccellenza- spiega il titolare Marco Bergamini- e il 90% di prodotti che utilizziamo sono modenesi (dop, igt, igp, doc e presidi Slow food) o comunque emiliano- romagnoli”.

“Abbiamo pensato all’ambiente che mia mamma Fiorina creava per i suoi commensali- si legge sul sito della Locanda- Vogliamo che chi entra senta, oltre al profumo dei cibi sul fuoco, anche il Profumo Speciale: quello della famiglia”.

