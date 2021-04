Inaugurata la Ciclovia del Sole: 46 km di pista ciclabile 3.0

È arrivata l’autostrada nella Bassa, collegamento diretto veloce con Verona e Bologna, e, domani, Firenze.

Ma no, non è la Cispadana e non è l’autostrada per le macchine, ma è la Ciclovia del Sole, l’autostrada per le biciclette che nasce su un vecchio tracciato ferroviario.

La Ciclovia del Sole è stata inaugurata martedì mattina a Bolognina, Crevalcore, nel cuore del nuovo tracciato appena aperto. Si tratta di 46 km di piste ciclabile tutta pianeggiante che vanno da Tramuschio, a Mirandola, fino a Sala Bolognese.

Costata 5 milioni di euro, è stata realizzata in due anni da Città metropolitana di Bologna coi finanziamenti del Ministero dell’ambiente.

La Ciclovia del Sole è una pista ciclabile 3.0, con un percorso che prevede punti di sosta e punti di ristoro, la possibilità di dormire nei bed & bike, le colonnine di ricarica e il wi fi.

C’è la possibilità di caricare la bicicletta sui treni che passano poco distanti, così da allungare il percorso e arrivare a Bolzano, verso Nord, oppure verso il Sud. Quando sarà completato il progetto, la ciclabile della Bassa diventa Euro Velo 7 e si viaggerà su due ruote da Malta a Capo Nord.

Intanto ciclo appassionati, ciclisti della domenica e famiglie possono gustare la possibilità di spostarsi su una comoda ciclabile ben attrezzata con cui fare piacevoli passeggiate e merende e pranzi da smaltire subito.

L’idea è anche quella di rilanciare il turismo, un turismo lento, accessibile, naturale. Che dimentica l’auto e riprende contatto col territorio.

LE IMMAGINI

IL NOSTRO SERVIZIO DALL’INAUGURAZIONE

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017