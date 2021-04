Aiutano un capriolo in difficoltà, ma rischiano di fare peggio

MODENA- I volontari del Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso sono arrivati appena in tempo per salvare un capriolo che, soccorso da “salvatori improvvisati e sprovveduti” è stato liberato in una strada trafficata, quindi molto pericolosa, lussandogli addirittura il ginocchio.

“Il fai da te all’italiana fa più vittime di quello che si può pensare– scrivono i volontari sulla pagina Facebook del Centro- Anche se mossi dal cuore, il rischio è quello di far fermare il cuore di altri e “solo” perché sono animali, non si meritano questo. Aspettate le persone che sanno quel che fanno. Per il loro bene”.

