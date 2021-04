Vaccinazioni, dal 26 aprile via alla fascia 65-69 anni. Le modalità di prenotazione

Da lunedì 26 aprile, si legge nel comunicato stampa dell’Azienda Usl di Modena, potranno prenotare il loro appuntamento per la vaccinazione anti-Covid19 anche le persone da 65 a 69 anni, nate dal 1952 al 1956 compresi, una fascia che, come la precedente, comprende oltre 40mila persone assistite in provincia di Modena.

Esattamente come accaduto per i settantenni anche ora il 19% di questi, pari a circa 7700 persone, risulta già vaccinato (con prima dose), in quanto appartenente a categorie già in corso di vaccinazione.

Rispetto all’accesso ai canali di prenotazione (indicati sotto), l’invito rimane quello a distribuirsi anche sulle altre giornate dove il carico di contatti si riduce sensibilmente, poiché gli appuntamenti previsti saranno sufficienti per tutti gli aventi diritto, sempre tenendo conto di tutto il carico di vaccinazioni già in essere – sia prime che seconde dosi – per le diverse fasce d’età e di rischio.

Persone 65-69 anni – I canali di prenotazione

Inizieranno lunedì 26 aprile le prenotazioni delle vaccinazioni per i cittadini dai 65 ai 69 anni in su (cioè i nati dal 1952 al 1956 compresi) residenti in provincia di Modena o anche solo temporaneamente assistiti da un Medico di medicina generale in provincia di Modena. La vaccinazione è gratuita. Non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita) o, in alternativa, il codice fiscale. È possibile prenotare scegliendo tra uno di questi canali:

Il cittadino dovrà presentarsi puntuale al punto vaccinale portando con sé:

– foglio di prenotazione

– modulo consenso e scheda anamnestica (allegati alla prenotazione) compilati e firmati

– documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria o codice fiscale (se disponibile)

Altre informazioni utili sono contenute nel foglio di prenotazione

Per le persone che sono costrette a letto: la situazione va segnalata all’operatore al momento della prenotazione, per la presa in carico della richiesta e la programmazione del vaccino al domicilio, in collaborazione col Medico di famiglia o con le USCA.

