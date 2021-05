Bomporto, al via la campagna antizanzare

BOMPORTO- Al via la distribuzione gratuita del trattamento antizanzare per le aree private: la consegna del prodotto larvicida avrà luogo anche quest’anno durante i mercati settimanali dei tre centri, a partire da quello di Bomporto di giovedì 13 maggio in piazza Matteotti, per proseguire venerdì 14 maggio in piazza Marconi a Solara e martedì 18 maggio in piazza Matilde di Canossa a Sorbara.

Le confezioni saranno distribuite dal servizio Ambiente del Comune di Bomporto direttamente ai cittadini che ne faranno richiesta, alcuni flaconi resteranno a disposizione presso la sede dell’ufficio al centro civico Tornacanale. I trattamenti antizanzare devono essere utilizzati in presenza di ristagni d’acqua, quali caditoie, botti e sottovasi, con l’obiettivo di limitare il proliferare delle larve: “Utilizzare periodicamente il trattamento larvicida – precisa Marcello Mandrioli assessore all’Ambiente del Comune di Bomporto – è una prassi importante per contrastare lo sviluppo delle zanzare. Il Comune fa la sua parte, trattando le circa 4mila caditoie pubbliche e i fossi principali dei tre centri più volte nel corso della stagione estiva, ma ovviamente le zanzare non conoscono i confini tra aree pubbliche e private, e quindi l’efficacia della campagna dipende molto anche dall’impegno dei cittadini che devono trattare le aree private, utilizzando il prodotto larvicida e adottando alcuni semplici accorgimenti come, ad esempio, eliminare i ristagni d’acqua ed evitare i sottovasi”.

Per ulteriori chiarimenti o maggiori informazioni, è sempre possibile rivolgersi al servizio Ambiente del Comune di Bomporto, recandosi presso l’ufficio del centro civico Tornacanale in piazza Matteotti 34 o telefonando al numero 059-800709.

