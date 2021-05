Razzo cinese in caduta libera verso la Terra: dove potrebbe atterrare?

Frammenti del razzo spaziale cinese Lunga Marcia 5B sono in caduta libera verso la Terra, frenati solamente dall’atmosfera. E’ infatti in caduta incontrollata verso la Terra, come conferma anche l’istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa (Isti-Cnr), lo stadio del razzo che il 29 aprile scorso ha portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale Tiangong.

Secondo gli esperti, la caduta dei frammenti del razzo dovrebbe avvenire nella fascia compresa fra 41,5 gradi a Nord e 41,5 gradi a Sud, che comprende anche alcune zone dell’Italia, in particolare le regioni centrali e meridionali, anche se l’orbita potrebbe ancora subire delle variazioni. L’anno scorso, un componente analogo dello stesso modello del più grande razzo cinese è andato in pezzi nell’impatto con l’atmosfera. I frammenti caddero sull’Africa occidentale andando a colpire alcuni villaggi, per fortuna senza gravi conseguenze.

