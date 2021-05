Soliera, docente arrestato a scuola: polemiche sulle modalità del fermo

SOLIERA . Da una parte l’incredulità e lo choc di genitori e studenti della scuola media in cui insegnava il docente arrestato nella giornata di giovedì 29 aprile, con l’accusa di corruzione di minore. Dall’altra le polemiche sollevate dal Consiglio direttivo della Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux in relazione alle modalità del fermo. Il docente, infatti, sarebbe stato arrestato di fronte all’istituto nel quale lavorava. Il Consiglio direttivo della Camera Penale di Modena esprime, infatti, “preoccupazione per le eclatanti ed improvvide modalità con le quali si è proceduto al fermo di un professore di scuola media. La vicenda è di una inaudita gravità, poichè tratta un presunto innocente come colpevole. esponendolo ad una degradazione e umiliazione della propria dignità personale senza alcuna esigenza cautelare o investigativa”. Già due anni fa, si legge su “Il Resto del Carlino”, l’uomo, ora agli arresti domiciliari, sarebbe stato oggetto di segnalazione, dopo che un genitore aveva individuato chat a sfondo sessuale nel cellulare del figlio.

