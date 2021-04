Soliera, docente arrestato a scuola: l’accusa è corruzione di minorenne

SOLIERA- E’ stato prelevato dai carabinieri giovedì 29 aprile, poco prima dell’inizio delle lezioni, il docente accusato di reati sessuali. Nel dettaglio, all’insegnante- residente a Modena ma in servizio a Soliera da qualche anno- viene attribuito il reato di “corruzione di minorenne” che si configura per chiunque compia “atti sessuali in presenza di persona minore di 14 anni, al fine di farla assistere” ed è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Da quanto segnalato dalla stampa locale, sarebbero stati alcuni genitori- allertati dal comportamento dei figli- a far scattare le indagini.

Le dinamiche e i luoghi del reato sono ancora al vaglio degli inquirenti.

