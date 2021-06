Anche Camposanto celebra la “Settimana nazionale delle panchine viola”

CAMPOSANTO- Un’iniziativa pensata per Comuni e Società sportive per portare le buone pratiche di gentilezza nelle comunità locali: questo l’intento della “Settimana nazionale delle panchine viola” che in Italia si celebra dal 21 al 27 giugno.

Anche il Comune di Camposanto ha deciso di aderire con due particolari incontri il 24 e il 26 giugno.

“Da giovedì 24 giugno ci sarà la possibilità di ritrovarsi davanti alla scuola scambiandosi gentilezze su una panchina viola, recuperata grazie al prezioso lavoro degli operatori comunali- ha scritto sui social la sindaca di Camposanto Monja Zaniboni- La voglia di ricostruire la relazione, il confronto sano o farsi una bella risata, passa anche dallo stare insieme su una panchina ricordandoci che ‘Il più grande atto di gentilezza vale di più della più grande delle intenzioni'”.

