Astrazeneca solo agli over 60: arriva lo stop ufficiale dal Comitato tecnico scientifico

MODENA- Il Comitato tecnico scientifico ha deciso: stop di Astrazeneca per gli under 60 e anche per chi sta aspettando la seconda dose (ai quali verrà somministrato Pfizer o Moderna).

Un provvedimento adottato dopo i casi di reazione avversa al vaccino che, secondo le statistiche, in 1 caso su 100mila provoca rare forme di trombosi.

Il parere questa volta sarà tradotto dal governo “in modo perentorio” ha precisato il ministro Speranza.

L’Emilia-Romagna ha richiesto direttive chiare sulle modalità di svolgimento da qui in avanti, ma c’è ancora caos sui richiami: restano i tempi già fissati di 10-12 settimane dopo la prima somministrazione per AstraZeneca e 21-42 giorni dopo per Pfizer e Moderna.

Ma cambia il resto: gli over 60 che attendono la seconda dose riceveranno tutti AstraZeneca, mentre chi degli under 60 ha già ricevuto il vaccino “made in UK” avrà per richiamo Pfizer o Moderna che si distinguono per avere una incidenza nettamente inferiore di eventi avversi legati a trombosi.

