Ferrari 488: Achille Lauro sceglie la granturismo di casa Maranello

MODENA- Petto nudo, tatuaggi in bella vista e una Ferrari 488 fiammante: l’estroso cantante romano scegli una granturismo di casa Maranello e pubblica la foto sui social.

Lauro ha presentato la sua 458 commentando: “Ho cambiato macchina ma ho la stessa fame di quando in una macchina ci dormivo“.

Come spesso accade quando si parla del cantante, le reazioni e i commenti sui social sono stati tanti e diversi: da chi osanna la sua umiltà e ironia a chi critica un’ostentazione del lusso esagerata.

Ma il pubblico lo conosce proprio per il suo stile eccentrico e la sua passione per le auto di lusso non è nuova: lo scorso marzo Lauro aveva infatti già postato sui social diverse foto con una Maserati Levante customizzata.

