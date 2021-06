Hera dà voce alla sostenibilità con il podcast: prima serie raccontata da Paola Maugeri

MODENA- Graeme Obree: un atleta che ha riutilizzato i pezzi di una vecchia lavatrice per costruire la bicicletta più veloce di sempre. Un ragazzo, Boyan Slat, che ha avuto un’idea brillante per ripulire gli oceani dalla plastica. Una donna, Annarita Serra, che trasforma in opere d’arte i rifiuti trovati sulla spiaggia.

Sono alcuni dei protagonisti di R Stories, la prima serie podcast del Gruppo Hera, prodotta da

Chora Media, che racconta la sostenibilità attraverso le testimonianze di persone eccezionali che hanno saputo dare un senso profondo e concreto a questa parola. I protagonisti, attraverso un uso intelligente delle risorse a loro disposizione, hanno creato qualcosa di bello per sé e per gli altri, e sono diventati così essi stessi metafora delle “cinque R della sostenibilità”: gli imperativi ricicla, recupera, riusa, riduci, rigenera. Azioni semplici, alla portata di ciascuno di noi, che possono diventare la chiave per costruire un futuro migliore. R Stories dà il via al più ampio progetto della multiutility dal nome Tracce: la multi-

serie podcast pensata dal Gruppo Hera per trasmettere in modo originale i propri valori e avvicinare alle tematiche ambientali un pubblico sempre più vasto. I cinque episodi di R Stories, da circa 20 minuti ciascuno, sono narrati dalla scrittrice, divulgatrice ambientale, podcaster e dj Paola Maugeri, e arricchiti dalle voci degli stessi protagonisti e da interviste a celebri personaggi, come Davide Cassani, oggi commissario tecnico della nazionale di ciclismo su strada e amato commentatore sportivo, e il velista Giovanni Soldini, autore di memorabili imprese

sportive. Il trailer della serie è già online ed è stato pubblicato il 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Il primo episodio è disponibile gratuitamente dal 13 giugno sulle principali piattaforme audio (Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast), con una nuova uscita ogni domenica fino all’11 luglio. Il progetto podcast Tracce, con la sua prima serie R Stories, si aggiunge all’impegno più generale dell’azienda – oggi una delle maggiori multi utility italiane – per sensibilizzare e coinvolgere i cittadini rispetto a questi temi, partendo con l’esempio positivo di chi ha saputo fare la differenza. ‘Tracce’, infatti, è tra le parole che meglio descrivono il nostro tempo. Oggi il riscaldamento globale impone una profonda riflessione su ciò che lasciamo dietro di noi e che plasma inevitabilmente anche il tempo a venire: impronte di cui altri dovranno pagare il conto, ma anche eredità trasmesse da chi ha voluto lasciare un segno positivo, a beneficio delle comunità presenti e future.

