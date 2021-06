Il sottosegretario Centinaio in visita al distretto dell’aceto balsamico

Un focus sulla tutela delle denominazioni DOP e dell’IGP che tutelano i preziosi prodotti modenesi ed in particolare sui rischi e le criticità derivanti dall’iniziativa delle autorità Slovene attualmente al vaglio della Commissione Europea. Questi i principali temi su cui il Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena ed il Consorzio dell’Aceto Balsamico Tradizionale si sono confrontati questo pomeriggio con il sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Gian Marco Centinaio e l’onorevole Benedetta Fiorini, segretaria della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati.

Incontro utile, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP, a portare all’attenzione del Governo italiano il valore del comparto – oltre un miliardo di euro – che occupa migliaia di posti di lavoro e che negli ultimi anni è stato oggetto di un attacco commerciale senza precedenti che chiede una risposta strategica, istituzionale e politica urgente e decisa.

“Questi prodotti – ha affermato il sottosegretario Mipaaf Gian Marco Centinaio – sono preziosi non solo per Modena, ma per l’intero Paese sia dal punto di vista economico che culturale e reputazionale e il Governo è determinato a difenderli contro ogni tipo di attacco: è una nostra priorità. Stiamo seguendo da vicino in particolare la vicenda slovena; come sistema Italia ci siamo già opposti alla proposta pervenuta a Bruxelles e siamo pronti a procedere con un ulteriore atto di opposizione qualora la Commissione dovesse approvare la normativa slovena. Il ruolo dei Consorzi è fondamentale e questo comparto ne è la dimostrazione concreta. Sono certo che lavorando insieme, come abbiamo sempre fatto, otterremo importanti risultati”.

All’impegno del Sottosegretario fa eco quello dell’onorevole Benedetta Fiorini, da sempre vicina al mondo del “Balsamico. “Tutelare le nostre eccellenze italiane a marchio DOP e IGP è un impegno che ci ha sempre visto in prima linea. I prodotti che fanno grande il nostro Made in Italy sono un bene che va salvaguardato dagli attacchi della concorrenza sleale e da ogni tipo di contraffazione. Quando i Consorzi di tutela ci hanno chiesto aiuto noi siamo sempre stati al loro fianco, e ci siamo oggi più che mai. Non possono esistere scorciatoie per cercare di emulare prodotti frutto di secoli di tradizione tutta italiana. E se l’Europa ha bisogno di una sveglia per ricordarsi di proteggere la nostra unicità, noi gliela continueremo a suonare. E lo faremo a tutti i livelli perché, garantire la qualità delle nostre eccellenze emiliane, significa proteggere la nostra economia, il lavoro di tanti così come il valore della nostra storia; cioè tutto quello che rende unico il nostro Paese”.