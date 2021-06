Occulta un coltello, un bastone e un mattone sotto un’auto in sosta: denunciato

CARPI- Nella notte di mercoledì 23 giugno i carabinieri di Carpi hanno denunciato in stato di libertà alla procura di Modena un tunisino trentenne, residente in città.

L’uomo, poco prima, aveva occultato in via Nova- sotto un’autovettura in sosta- un coltello della lunghezza di 29 centimetri, un bastone in legno lungo circa 1 metro e un mattone in porfido. Si era poi allontanato recandosi in un bar nelle vicinanze.

Tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo dovrà rispondere di porto e detenzione di oggetti atti ad offendere.

