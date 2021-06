Una nuova campagna informativa sulla pillola abortiva RU486

MODENA- È partita da lunedì 7 giugno, anche a Modena, la nuova campagna informativa dell’UAAR – Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti – riguardante la pillola abortiva RU486.

“La campagna “Aborto farmacologico. Una conquista da difendere” si declina nella nostra città nell’affissione, in 8 punti nevralgici, dei manifesti di 6×3 metri in cui compare il volto sorridente della testimonial Alice Merlo, una giovane donna che nei mesi scorsi ha raccontato su Facebook la sua esperienza con tale strumento, il quale permette di interrompere la gravidanza senza ricorso all’intervento chirurgico e senza il ricovero ospedaliero– spiega in un comunicato Circolo UAAR di Modena- Con la nostra iniziativa, che ha già toccato molte città italiane, vogliamo sostenere il diritto all’autodeterminazione di ogni donna e il diritto di scegliere liberamente per sé stessa e per il proprio corpo, e inoltre ricordare ai cittadini modenesi l’importanza della ricerca scientifica in materia di salute sessuale”.