“Chi non è vaccinato metta un cartello così lo schiaviamo”: “Buona idea”. Bufera social sul sindaco di Bomporto

L’ha definita “un’ottima idea” aggiungendo che “dovremmo esser liberi di schivare che sceglie di non vaccinarsi” e dicendo “Brava” a chi proponeva di far mettere un cartello al collo per chi va in giro senza essere vaccinato. Il sindaco di Bomporto Angelo Giovannini entra a gamba tesa nel dibattito no vax condividendo sulla sua pagina Facebook personale il post di una cittadina che lanciava la pubblica proposta:

“Potrebbe essere utile che, anziché noi vaccinati dimostrare di avere il green pass, che quelli che scelgono di non vaccinarsi andassero in giro con un cartellino al collo con scritto: “io non sono vaccinato e non lo voglio fare”. Sarà così possibile “liberamente” per tutti gli altri, evitarli, scansarli, tenerli lontani e, perché no, non farli entrare nel proprio esercizio commerciale. Saremmo tutti più liberi di non infettarci”.

Il commento del sindaco di Bomporto, poi cancellato:

Ottima idea, dovremmo essere liberi di schivare chi legittimamente sceglie non vaccinarsi, ma così potrebbe essere veicolo di contagio

Ma pur cancellandolo, il post non è passato inosservato, e lo screenshot dell’accaduto ha cominciato a girare:

“Stiamo allo squallore”, “Beh già che ci siamo marchiamo chi non lo fa… ma dai ma stiamo scherzando?”, “Una vergogna che un sindaco scriva certe cose”. “Si siamo proprio al delirio totale! Sarebbe da denuncia per discriminazione!”, alcuni dei commenti più delicati tra chi evoca l’apartheid e chi fa paragoni con l’Olocausto. E c’è anche chi chiede le dimissioni di Giovannini, assieme a scuse che qualche ora dopo sono state pubblicate. Eccole:

Chi mi conosce sa benissimo che il ‘cartellino’ non fa parte del mio pensiero e della mia storia e ha capito che si trattava di una provocazione. Ma il principio alla base della provocazione (certo, forte) era e resta quello di salvaguardare anche la libertà di chi ha seguito le indicazioni che scienziati e autorità sanitarie, oltre che le massime cariche della Repubblica, hanno dato. Draghi ha detto che “l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire”. Mi scuso se non sono stato sufficientemente chiaro.. ma l’intenzione era ribadire un concetto di protezione della salute pubblica.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017