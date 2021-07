Discarica Finale Emilia, la Lega:” Il Pd non ha vergogna nel parlare della ‘loro’ discarica?”

FINALE EMILIA- In merito al ricorso presentato dalla Giunta Palazzi e bocciato dal Tar e al commento del candidato sindaco del centro sinistra Marco Poletti, la Lega ha così risposto:

“È sempre sorprendente la capacità di una campagna elettorale di fare cambiare improvvisamente idea al PD. Coloro che hanno avallato quello che giustamente il sindaco Palazzi definisce un “progetto mostruoso” ora, con un tempismo stupefacente, si dicono contrari a ciò a cui loro stessi hanno sottoposto il territorio finalese.

È invece semplicemente vergognosa la strumentalizzazione politica che i democratici attuano su una questione che incide sulla salute, sul benessere e sulla giustizia a cui la comunità ha diritto.

Il procedimento giudiziario è stato curato dal legale del Comune di Finale Emilia, che ha dato conto del proprio operato peraltro reso pubblico, con la massima trasparenza, dal sindaco.

Inutile voler attribuire colpe inesistenti a Sandro Palazzi: l’unico che dal suo primo giorno di mandato e per cinque anni si è battuto strenuamente contro le considerate decisioni e azioni di chi lo ha preceduto e di cui Poletti È espressione.

Non prendiamo lezioni da chi voleva trasformare Finale in una maxidiscarica, noi che invece non abbiamo mai cambiato idea sulla tutela della collettività, dell’ambiente e del territorio.

Non basta mettersi il vestito buono della campagna elettorale per essere credibili sui temi in cui si è in evidente contraddizione: i cittadini lo sanno”.