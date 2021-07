Finale Emilia, cinque persone bloccate in ascensore alla Casa della Salute

FINALE EMILIA – Situazione complicata quella che si sono trovate ad affrontare cinque persone alla Casa della Salute di Finale Emilia nei giorni scorsi. I cinque, tra i quali una signora di 89 anni e una persona in barella, sono, infatti, rimasti bloccati per diverso tempo in ascensore, tra due piani. Stando ai racconti dei testimoni, un uomo si sarebbe calato al piano sottostante per aiutare ad uscire dall’ascensore la signora di 89 anni, mentre, in seguito, sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno permesso anche alle altre persone rimaste nell’ascensore di uscire. Non si tratterebbe di un caso isolato: da persone che frequentano la Casa della Salute arrivano segnalazioni riguardanti il fatto che l’ascensore in questione sia rimasto bloccato in altre circostanze e presenti dei malfunzionamenti.

