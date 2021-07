Novi, non ce l’ha fatta il 16enne investito da un’auto

NOVI- Il ciclista sedicenne travolto da una Bmw giovedì 15 luglio in via Chiesa Nord, a Rovereto sulla Secchia, purtroppo non ce l’ha fatta.

Trasportato immediatamente in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna, le sue condizioni erano apparse da subito gravi.

Venerdì 16 luglio, purtroppo, il decesso del giovane

