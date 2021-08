34enne trovato in fin di vita: si fa sempre più strada l’ipotesi di un’aggressione

CASTELNUOVO- E’ ricoverato in terapia intensiva e lotta tra la vita e la morte il 34enne che, nella notte di martedì 24 agosto, è stato trovato riverso a terra e con la testa fracassata a Montale, davanti all’ex ristorante “La Fazenda”.

Bisognerà fare chiarezza e le indagini sono ancora in corso, ma l’ipotesi di un’aggressione sembra essere diventata la più plausibile.

Diversi gli elementi che porterebbero in quella direzione. Primo tra tutti il referto del pronto soccorso: al 34enne è stata riscontrata soltanto la frattura della calotta cranica. Nessun altro trauma sul corpo del giovane. Un’evidenza che, nel caso di un investimento, risulterebbe quantomeno improbabile.

Sul luogo del presunto impatto, poi, non sono state rilevati né segni di frenata né pezzi di auto che facciano pensare all’impatto con un’auto pirata.

I carabinieri del Nucleo investigativo di Modena hanno effettuato rilievi per tutto il pomeriggio di mercoledì 25 agosto nella zona, con tanto di cane antidroga e il supporto della polizia Locale di Modena che nella nottata aveva effettuato il ritrovamento.

Durante le indagini delle forze dell’ordine è inoltre emerso che il 34enne dimorava in quel che resta del ristorante la Fazenda- una volta eccellenza del territorio e oggi riparo per senzatetto- ed era già rimasto coinvolto in episodi critici.

Mai come in questo caso la testimonianza della vittima potrebbe rivelarsi risolutiva: ma il 34 è incosciente dal momento del ritrovamento e, al momento, è impossibile sapere se e quando si sveglierà.

