A Nonantola martedì va in scena lo spettacolo “Fagioli”

NONANTOLA – Con lo spettacolo per tutta la famiglia “Fagioli” della Compagnia Teatri Soffiati continua martedì prossimo 3 agosto alle 21 al Giardino Perla Verde (in via Marconi 36) a Nonantola la stagione teatrale estiva del Teatro Troisi “Giardino Troisi”, curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Biglietto unico 3 €. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il Teatro Troisi di Nonantola, sempre nel rispetto nelle attuali misure di sicurezza.

Lo spettacolo – scritto, interpretato e diretto da Giacomo Anderle e Alessio Kogoj – è basato sulla celebre fiaba inglese “Jack e il fagiolo magico” tra continui, improvvisi e spassosi cambi di ruolo, musiche, canti, piccole magie e clownerie.

In scena due stravaganti vagabondi contastorie, sempre sospesi tra la ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti e la voglia inesauribile di giocare. Perché la morale è poi questa: finché c’è il piacere di raccontare, la nostra favola non finisce mai.

Pasta e fagioli: una ricetta antica, di cui si ignora l’esatto “luogo di nascita”, ma di cui ognuno custodisce la ricetta vera e originale. Un piatto povero, ma gustoso e nutriente che ha rifocillato e sostenuto innumerevoli generazioni. Così è per le fiabe, nate non si sa come, non si sa dove, costante alimento dell’immaginario di grandi e piccini.

Anche Eso e Fedo, due orfanelli già ospiti del pio ospizio di Marshalsea ed ora irrimediabilmente votati al vagabondaggio, sono cresciuti a fiabe e favole, scoprendo in esse fondamentali insegnamenti per la vita. Raggiunta la maggior età, i due percorrono sicuri le vie del mondo arrangiandosi alla bell’e meglio e cercando di tirar su qualche soldo con il loro ricco repertorio di storie. E poco importa se alla morale delle favole si aggiungono altri insegnamenti raccolti strada facendo e se i racconti si condiscono con la fame che non dà loro tregua. E così, manco a dirlo, può succedere che i fagioli del piatto si mescolino a quelli della fantasia, dando vita ad un racconto che, se non riempie proprio la pancia, di sicuro scalda i cuori.

Info e prenotazioni

Consigliata la prenotazione tramite una e-mail a teatrotroisinonantola@ater. emr.it

Per informazioni e prenotazioni: tel. 059 896535, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.

Si possono inoltre acquistare i biglietti online su www.vivaticket.it

