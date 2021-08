Green Pass obbligatorio per i docenti: le nuove regole per scuole e trasporti dal 1° settembre

Sono state approvate nel corso del Consiglio dei ministri tenutosi nella giornata di giovedì 5 agosto le nuove norme relative al Green Pass, che entreranno in vigore a partire dal prossimo 1° settembre e andranno ad implementare quelle già in vigore a partire da oggi, 6 agosto. In particolare, le nuove norme interessano il mondo della scuola e dell’università e quello dei trasporti.

Scuola e università

A partire dal 1° settembre, il Green Pass sarà obbligatorio per docenti e personale scolastico e universitario e per gli studenti universitari. Per quanto riguarda il personale scolastico, il mancato rispetto del requisito è considerato “assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso”. Il Green Pass non sarà, invece, necessario per gli studenti minorenni, che, però, con l’eccezione di quelli al di sotto dei 6 anni, dovranno indossare in aula la mascherina.

Trasporti

Il Green Pass non sarà necessario per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico a breve percorrenza, come autobus e metro, mentre, a partire dal 1° settembre, sarà necessario per utilizzare mezzi di trasporto pubblici a medio-lunga percorrenza, come: aerei adibiti al trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Come ottenere il Green Pass

Ha diritto al Green Pass chi soddisfa uno dei seguenti requisiti: aver ottenuto almeno la prima dose di vaccino anti-Covid nei precedenti nove mesi; essere guarito dal Covid nei precedenti sei mesi; aver effettuato un test molecolare, antigenico o salivare nelle 48 ore precedenti.

Per ottenere e scaricare il Green Pass (che può essere digitale o cartaceo) bisogna aver ricevuto un sms con il codice authcode che dovrà essere inserito sulla pagina Internet dgc.gov.it oppure sull’applicazione Immuni. Il Green Pass si può visualizzare anche sulla App Io.

