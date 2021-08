Green Pass, dove è necessario dal 6 agosto? Serve anche per i bambini?

A partire da venerdì 6 agosto, in Italia, il Green Pass diventerà obbligatorio per accedere ad una serie di luoghi e servizi, mentre è in fase di elaborazione un nuovo decreto che riguarderà mezzi pubblici e scuole. Ecco come funzionerà e dove sarà necessario.

Chi può ottenere il Green Pass?

Si può ottenere il Green Pass in tre modi: dopo almeno una dose di vaccino anti-Covid; dopo un tampone negativo effettuato nelle precedenti 48 ore; dopo essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi. Il Green Pass può essere sia in formato digitale che cartaceo. Si può visualizzare, scaricare e stampare attraverso diversi canali: sul sito dedicato; attraverso il sito del fascicolo sanitario elettronico regionale; sull’app Immuni; con l’app IO.

Dove sarà necessario il Green Pass?

A partire da venerdì 6 agosto, il Green Pass sarà obbligatorio per accedere a :

Servizi per la ristorazione al chiuso

Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi

Musei, luoghi della cultura e mostre

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere (al chiuso)

Sagre e fiere, convegni e congressi

Centri termali

Parchi tematici e di divertimento

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, (al chiuso). Sono esclusi i centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione

Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

Strutture sanitarie e Rsa

Concorsi pubblici

Il Green Pass è necessario anche per i bambini?

Il Green Pass non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei 12 anni, anche se si può ottenere già a partire dai 2 anni senza bisogno di effettuare un tampone. Tampone dall’esito negativo che, invece, è necessario per ottenere il Green Pass, comunque non obbligatorio, per i bambini nella fascia di età 6-12 anni. I ragazzi nella fascia di età 12-17 anni, invece, così come gli adulti dai 18 anni in su, dovranno essere in possesso del Green Pass per accedere ai servizi sopra elencati.

