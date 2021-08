Mirandola, il racconto del 24enne che ha salvato la signora finita con l’auto nel Diversivo

MIRANDOLA – “Ho visto i capelli della signora affiorare a pelo d’acqua e mi sono detto: mi devo buttare”.

Sono stati momenti concitati quelli in cui il 24enne Riccardo Rinaldi, di San Lazzaro, che passava casualmente in moto, insieme a un amico, in via Mercadante, a Mirandola, ha dovuto decidere, nel pomeriggio di mercoledì 4 agosto, di tuffarsi nel canale Diversivo per aiutare una signora di 73 anni che era finita in acqua all’interno della propria automobile. Fortunatamente, il ragazzo, al quale sono arrivati anche i complimenti del sindaco Greco, ha saputo essere lucido, estrarre la signora dall’abitacolo della propria vettura e praticare le operazioni di primo soccorso, in attesa dell’arrivo del personale sanitario, salvando così la vita alla signora, secondo i primi accertamenti vittima di un malore mentre era alla guida.

“Sono arrivato sul posto quando la macchina era già all’interno del canale e sprofondata” racconta il motociclista. “Ero in moto insieme ad un amico e due ragazze mi sono corse incontro chiedendoci aiuto e spiegandoci la situazione. A quel punto, sapendo che la signora era ancora dentro all’auto, mi sono svestito e ho cercato di capire se sarei stato in sicurezza tuffandomi nel canale. Ho aspettato qualche secondo per cercare di essere più lucido, poi ho visto i capelli della signora affiorare a pelo d’acqua e allora mi sono detto: mi devo buttare”. “A quel punto – prosegue il soccorritore – sono sceso dall’argine del canale e mi sono buttato in acqua. Avvicinatomi alla macchina, ho aperto lo sportello, che fortunatamente non era bloccato. Sono riuscito ad estrarre la signora dall’auto e ho rivolto la sua testa verso l’aria perchè potesse respirare. Intanto ho cercato di muovere il mio braccio all’interno della macchina per essere sicuro che non ci fossero altri passeggeri, perchè l’acqua era torbida e non si vedeva bene. Poi ho portato la signora all’argine e, insieme ad altre persone, l’ho tirata fuori dall’acqua, e ho iniziato a fare il primo soccorso. Ho seguito la signora fino al momento in cui è arrivata l’ambulanza. Prima che andassi via, il personale medico mi ha confermato che si stava riprendendo”.

