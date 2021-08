Mirandola, il sindaco Greco si complimenta col ragazzo che ha salvato la signora precipitata nel Diversivo

MIRANDOLA – “Ho voluto chiamare personalmente Riccardo Rinaldi, per ringrazialo e complimentarmi con lui per il coraggio dimostrato ieri in una situazione critica che avrebbe potuto avere altri tragici risvolti – afferma il sindaco di Mirandola, Alberto Greco – Il ragazzo, ventiquattrenne, visto quanto accaduto qualche istante prima – quando un’auto che percorreva via Mercadante (frazione di San Giacomo Roncole) per cause in via di accertamento ha terminato la sua corsa nel Diversivo ricolmo d’acqua – non ha esitato a tuffarsi nel canale per trarre in salvo la signora intrappolata all’interno dell’abitacolo, riuscendoci.”

“Ben felice che la signora sia stata dichiarata fuori pericolo dal personale sanitario, ho elogiato Riccardo per il suo gesto, perché è stato solamente grazie alla sua prontezza di riflessi che si è potuto evitare al sinistro, conseguenze ben peggiori. Riccardo dal canto suo mi ha manifestato la sua felicità per la telefonata. L’Amministrazione comunale si riserverà di conferire a Riccardo Rinaldi un encomio per quanto compiuto”.