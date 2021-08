Mirandola, affonda con l’auto nel canale: salvata una donna grazie a un eroico passante

MIRANDOLA – Affonda con l’auto nel canale: salvata una donna grazie a un eroico passante. E’ accaduto mercoledì pomeriggio a Mirandola, attorno alle ore 18.15, in via Mercadante, all’altezza del civico 22, la strada di San Giacomo Roncole che costeggia il Diversivo. La signora, secondo i primi accertamenti, avrebbe avuto un malore mentre era alla guida della sua Ford C Max ed uscita fuori strada, finendo nel canale colmo di acqua, pieno in questo periodo dell’anno per consentire le operazioni di irrigazione delle campagne.

Ad accorgersene sono state due ragazze che erano in auto dietro di lei e hanno visto la scena. Hanno quindi fermato due ragazzi in moto e uno di loro non ha esitato a gettarsi in acqua per prestare aiuto. Proprio lui ha tirato fuori la donna dall’abitacolo prima che accadesse il peggio. Grazie al suo intervento e a quello dei Vigili del Fuoco nel frattempo arrivati in forze da San Felice, anche con gommone e sommozzatori da Bologna, la guidatrice è stata tratta in salvo. La signora è stata affidata alle cure del 118, arrivati con automedica e ambulanza, che le hanno praticato le manovre per farle espellere tutta l’acqua che aveva ingerito, e portata in ospedale a Mirandola: se la caverà.

Sul posto è presto arrivato il marito della donna, residente in zona: si è profuso in ringraziamenti per il giovane eroe che ha salvato la vita della moglie.

Per recuperare il mezzo caduto in acqua è proseguito l’intervento dei pompieri con l’autogru, mentre i sommozzatori controllavano che non ci fossero altre persone coinvolte.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Mirandola.

