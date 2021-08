Incidente in tangenziale a Modena, quattro feriti

Incidente in tangenziale a Modena, quattro feriti . Sulla strada statale 274 “Tangenziale nord di Modena e Diramazione per Sassuolo” è temporaneamente chiusa la corsia in direzione dello svincolo SS 12 a nord di Modena. Il provvedimento si è reso necessario a causa di un incidente avvenuto al km 5,559 all’altezza del territorio comunale di Modena. Il sinistro ha coinvolto tre veicoli ed ha causato il ferimento di quattro persone.

Il personale di Anas delle Forze dell’Ordine e del 118 sono intervenuti per le operazioni di ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

