Bastiglia, sospensione della circolazione e divieto di sosta in piazza della Repubblica il 9 settembre

BASTIGLIA – In occasione dell’iniziativa “Quando i maiali ebbero le ali”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bastiglia, nell’ambito di “E…state a Bastiglia 2021”, per giovedì 9 settembre è stata emanata un’ordinanza temporanea di sospensione della circolazione veicolare e divieto di sosta in piazza della Repubblica, a Bastiglia, dalle ore 17.00 alle ore 24.00. Per gli eventuali veicoli in sosta è prevista la rimozione, a causa delle operazioni di montaggio del palco necessario per lo svolgimento dell’iniziativa.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017