“Quando i maiali ebbero le ali”: a Bastiglia appuntamento con le fiabe di Marco Bertarini

L’estate di Bastiglia si chiude con una serata tutta dedicata ai bambini e alle famiglie. Giovedì 9 settembre alle 20.15 Marco Bertarini porta in piazza Repubblica “Quando i maiali ebbero le ali”, una viaggio all’interno delle più belle favole della tradizione, in cui la trasformazione diventa protagonista. Fiabe magiche e racconti straordinari per far volare la fantasia, un’occasione per tornare a vivere una serata di divertimento per bambini di ogni età.

La serata, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bastiglia nell’ambito di “E…state a Bastiglia 2021” e inizialmente programmata per il 9 luglio, è ad ingresso gratuito; per partecipare è necessario prenotare telefonando al numero 059-800912 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

Nel corso dell’evento sarà applicato il protocollo anti Covid, che prevede l’utilizzo della mascherina per tutti i partecipanti, la misurazione della temperatura corporea, l’obbligo di distanziamento e l’occupazione del posto assegnato, e sarà richiesto l’uso del Green Pass per gli spettatori a partire dai 12 anni.

