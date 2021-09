Cispadana, Palma Costi (Pd): “Mai stati così vicini a chiudere il cerchio”

MIRANDOLA- Progetto, risorse e concessione: secondo la consigliera regionale Palma Costi quello attuale potrebbe rappresentare finalmente un punto di svolta per la realizzazione dell’autostrada regionale.

“Nella nostra area ogni campagna elettorale porta con sé l’acutizzarsi dello scontro su un’opera assolutamente indispensabili come la Cispadana. Siamo tutti consapevoli che da troppo tempo attendiamo l’autostrada, oggi c’è concretamente il modo per poterla realizzare: abbiamo il progetto definitivo licenziato, la Società Autobrennero che ha proposto il progetto di finanza per l’asse del Brennero (autostrade e ferrovie) dove rientra appieno la realizzazione della Cispadana, il Governo intenzionato a procedere e sbloccare tutti gli interventi pronti- ha dichiarato la consigliera Costi- La Regione che ha previsto le risorse necessarie e che è fortemente impegnata alla realizzazione, come da risposta dell’ assessore Corsini a interrogazione di consiglieri della Unione dei Comuni Area Nord”.

“La realtà è che non siamo mai stati così vicini alla chiusura del cerchio (progetto, risorse, concessione). Quindi nessuna euforia ma una razionale attesa per avere la conferma della prossima convocazione della conferenza dei servizi. Vista l’importanza dell’opera siamo tutti consapevoli che se ciò non avvenisse dovrà essere trovata la soluzione B, che onestamente non potrà essere come leggo la riedizione di un progetto di 30 anni fa”.

“Per ora è giusto stare concentrati sui prossimi provvedimenti del Governo- conclude la Costi- che ritiene la Cispadana autostradale un’opera infrastrutturale strategica da attuare”.

