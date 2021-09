Dai Lions Mirandola in dono un nuovo mezzo per i disabili Anffas

MIRANDOLA – Dai Lions Mirandola in dono un nuovo mezzo per i disabili Anffas. La cerimonia di consegna ufficiale è avvenuta giovedì mattina a Mirandola, presso Villa Tagliata. Qui si sono radunati i sostenitori che hanno reso possibile il progetto che darà un aiuto concreto a più di 70 famiglie assistite dall’associazione diversamente abili e ad altre che ne facessero richiesta.

E’ una iniziativa nata diversi mesi fa grazie alla past presidente dei Lions Mirandola Antonella Cavicchi, che spiega come nel progetto da 40 mila euro sia stata coinvolta la fondazione Lions nazionale e l’azienda del biomedicale del distretto mirandolese Intersurgical, quella dei caschi respiratori che stanno salvando tante vite nell’emergenza Covid.

Da Anffas Marzia Manderioli illustra come sarà usato il mezzo ricevuto in dono. La macchina attrezzata è in grado di facilitare la salita e la discesa di chi ha difficoltà motorie e può caricare una carrozzina. Un bell’aiuto – che fa la differenza – per l’assistenza di chi deve quotidianamente spostarsi da casa agli ospedali più o meno lontani e per le attività varie dalla riabilitazione alla socialità. Un’ opportunità di mobilità che altrimenti non avrebbero avuto.

