Anfass arriva a Mirandola, si occuperà di persone con disabilità intellettiva o relazionale

MIRANDOLA- Si è costituito ufficialmente nei giorni scorsi, con la firma dello statuto, il Gruppo Promotore ANFFAS Mirandola, che opererà nei nove Comuni dell’Area Nord e a Carpi. ANFFAS, Associazione Nazionale delle famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, arriva dunque anche nella Bassa modenese, grazie a un gruppo di circa sessanta famiglie, affiancate in questi mesi di preparazione dall’ANFFAS di Cento, dove l’associazione gestisce il centro “Coccinella Gialla”.

Un percorso intrapreso tre anni e mezzo fa, con un primo laboratorio in cantiere da un anno, poi stoppato dalla pandemia, e già tanti progetti per dare risposta in particolare alle esigenze di famiglie con figli disabili prossimi al termine del proprio percorso scolastico, ai quali va garantito di poter trascorre il proprio tempo con i coetanei, assistiti da personale qualificato, in percorsi di integrazione e verso una sempre maggiore autonomia.

L’impegno è anche quello di assistere le famiglie da ogni punto di vista, compresi quelli burocratici e quelli riguardanti il grande e complesso tema del “dopo di noi”.

La presidente Marzia Manderioli, il vicepresidente Fabrizio Malavasi, il segretario Silvio Sarzi Braga, il tesoriere Maria Teresa Vaccari e la consigliera Giancarla Bevini, insieme agli altri fondatori del nuovo Gruppo Promotore ANFFAS Mirandola, desiderano ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’inizio di questa avventura, dalla dottoressa Luana Reggiani dell’Unità Operativa Area Fragili dell’Ausl di Modena distretto di Mirandola, alla presidente dell’ANFFAS Cento Giordana Govoni e a tutto il suo staff, a partire dal direttore Michele Bronzino insieme a Diego Buriani, Sara Zago e Benedetta, persone che tuttora svolgono il ruolo di tutor nei confronti della nuova realtà della Bassa modenese. Un ringraziamento che si estende ad ANFFAS nazionale e regionale, all’amministrazione comunale di Mirandola, ai notai Marco Malafronte e Federica Baccari, per lo straordinario lavoro offerto per la parte relativa alla costituzione dell’associazione, e a tutte quelle realtà che già oggi sostengono il progetto: Lions Club Mirandola, Associazione ASD Fossa, A.C.R ReggianiI Albertino spa, A.G.E srl, Carrozzeria Imperiale Mirandola, Fresenius HemoCARE Italia Srl.

Info su attività, progetti e donazioni: comitato.anffas.mirandola@gmai l.com oppure scrivere a comitato.anffas.mirando la@gmail.com

