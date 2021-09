Novi, questionario online e nuovo incontro per la rigenerazione del Teatro Sociale

NOVI DI MODENA – Entra nel vivo, si legge sulla pagina Facebook del Comune di Novi, il percorso partecipativo per la rigenerazione del Teatro Sociale. L’appuntamento per il nuovo incontro del laboratorio collettivo di rigenerazione e riuso è per mercoledì 8 settembre, alle ore 21, al Pac, in via G. Di Vittorio 30.

Per partecipare è necessario confermare la propria presenza entro lunedì 6 settembre all’indirizzo mail: novitaateatro2021@gmail.com. Chi è interessato, ma non riesce a partecipare all’incontro, può esprimere le proprie idee attraverso un questionario online sulla piattaforma NOVITA’ A TEATRO ( https://forms.gle/kiY2WGwzBxksXdw89

