San Felice, lutto nel mondo della cultura: scomparso il critico letterario Giuseppe Marchetti

SAN FELICE – E’ scomparso all’età di 86 anni il critico letterario e saggista Giuseppe Marchetti, originario della Bassa modenese e, in particolare, di San Felice, anche se, a partire dal 1965, si era trasferito a Parma in seguito alla vittoria del concorso alla Biblioteca Palatina della città ducale, per una posizione di funzionario. Nella città emiliana, dal 1967 è stato critico letterario della Gazzetta di Parma. Nel corso della lunga carriera, Marchetti ha abbinato il lavoro alla Biblioteca Palatina e le ricerche in campo letterario, oltre a svolgere il ruolo di organizzatore culturale. I funerali si terranno nella giornata di domani, giovedì 2 settembre, a Parma.

