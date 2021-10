Calcio, Promozione: bene V. Camposanto e Solierese, pari tra Quarantolese e Cavezzo

Nell’anticipo della sesta giornata del Girone C di Promozione, disputatosi sabato 16 ottobre, alle ore 20.30, la Virtus Camposanto ha ritrovato il successo, dopo i due ko consecutivi contro Polinago e Castelnuovo, battendo per 3-1, in trasferta, il Persiceto 85 fanalino di coda della classifica. A decidere il match, sono state la doppietta di Tammaro (una rete è arrivata su rigore) e il gol di Salatiello. Persiceto 85 in gol, invece, con Aning. Nelle altre gare, disputatesi, invece, domenica pomeriggio, Quarantolese e Cavezzo non si sono fatte male e hanno conquistato un punto a testa (1-1), mentre la Solierese ha trovato un importante successo contro l’Atletico Spm (1-0), che le ha permesso di invertire il trend negativo. Nella gara di San Martino Spino, è stato il Cavezzo ad andare in vantaggio, grazie alla rete, su rigore, di Balugani nella prima frazione di gioco. Nell’occasione, la Quarantolese rimane in 10. Nella ripresa, però, i padroni di casa non mollano, nonostante l’inferiorità numerica, e al 91′ trovano il gol dell’1-1 con Cavicchioli, che se ne va sulla destra, si accentra e calcia sul primo palo, battendo il portiere ospite. A decidere Solierese-Atletico Spm è invece stata una rete di Quitadamo. Turno di riposo, infine, per La Pieve Nonantola, che viene agganciata dal Castelnuovo, a quota 12 punti, in vetta alla classifica.

Promozione, Girone C, risultati giornata 6:

Sabato 16 ottobre:

Persiceto 85 – Virtus Camposanto 1-3

Domenica 17 ottobre:

Castelnuovo – Casumaro 1-0

Ganaceto – Centese 2-2

Polinago – Fiorano 0-0

Quarantolese – Cavezzo 1-1

Solierese – Atletico Spm 1-0

Riposa: La Pieve Nonantola

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 12*

Castelnuovo 12

Polinago 11

Cavezzo 10*

Ganaceto 10*

Virtus Camposanto 9

Quarantolese 8

Solierese 7*

Casumaro 7

Atletico Spm Calcio 7

Fiorano 4*

Centese Calcio 3*

Persiceto 85 1

*una partita in meno

