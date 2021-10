Dalla Bosnia all’Emilia nascosti in un camion per due giorni

REGGIO EMILIA- Erano tre le persone nascoste nel camion proveniente dalla Bosnia: un giovane 21enne di origine marocchina e due algerini di 32 e 44 anni.

Intorno alle 23.30 di lunedì 18 ottobre il conducente del mezzo, un cittadino bosniaco ignaro della presenza dei tre, ha allertato il 112 segnalando strani rumori e voci provenienti dal cassone posteriore del camion.

I carabinieri sono quindi intervenuti a Scandiano, sulla strada Pedemontana che attraversa il comprensorio ceramico nel Reggiano.

Una volta aperto il cassone hanno trovato i tre stranieri irregolari che sono stati immediatamente denunciati alla Procura di Reggio Emilia con l’accusa di ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano.

I tre uomini, sprovvisti di documenti, sono stati portati in caserma per l’identificazione e poi in Questura a Reggio Emilia per le procedure relative ad un’eventuale regolarizzazione.

Fonte: Ansa

